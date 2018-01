В новогоднем обращении Трамп вновь заявил о великой Америке

Президент США Дональд Трамп поздравил сограждан с Новым годом. Обращение американский лидер разместил в своем микроблоге в Twitter.

«С Новым годом! Мы делаем Америку снова великой, и гораздо быстрее, чем кто-либо мог подумать!» - написал глава государства.

HAPPY NEW YEAR! We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN, and much faster than anyone thought possible!