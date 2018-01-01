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В новогоднем обращении Трамп вновь заявил о великой Америке

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Фото: TASS/ZUMA/Ron Sachs
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Президент США Дональд Трамп поздравил сограждан с Новым годом. Обращение американский лидер разместил в своем микроблоге в Twitter.

«С Новым годом! Мы делаем Америку снова великой, и гораздо быстрее, чем кто-либо мог подумать!» - написал глава государства.

Ранее Трамп обратился с новогодним поздравлением и к средствам массовой информации, которых вновь назвал «лживыми».

«Я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ счастливого и здорового Нового года», –– написал Трамп.

Как сообщалось 31 декабря, американский лидер планирует устроить гламурную вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), куда будут приглашены мировые знаменитости и члены закрытого клуба. Сообщалось, что празднование будет особенным, так как Трамп впервые встретит Новый год в качестве президента США. 2018 год по времени Вашингтона наступит только в 08:00 мск.  

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