Трамп поздравил с Новым годом врагов, друзей и «бесчестные лживые СМИ»

Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев с Новым годом и пожелал всего наилучшего некоторым средствам массовой информации, которых называет «лживыми СМИ».

Новый год по времени Вашингтона наступит только в 08:00 мск. Поздравления Трампа опубликованы в его аккаунте в Twitter.

«Наша страна быстро становится все более сильной и развитой, и я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018-й год будет прекрасным годом для Америки!», –– написал Трамп.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!