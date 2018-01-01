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Трамп поздравил с Новым годом врагов, друзей и «бесчестные лживые СМИ»

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев с Новым годом и пожелал всего наилучшего некоторым средствам массовой информации, которых называет «лживыми СМИ».

Новый год по времени Вашингтона наступит только в 08:00 мск. Поздравления Трампа опубликованы в его аккаунте в Twitter.

«Наша страна быстро становится все более сильной и развитой, и я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018-й год будет прекрасным годом для Америки!», –– написал Трамп.

Дональд Трамп неоднократно обрушивался с критикой на американские СМИ, которые нелицеприятно отзывались о нем. Более всего доставалось от Трампа телеканалу CNN.

29 декабря американский лидер заявил, что надеется на то, что в 2020 году СМИ ради рейтингов помогут ему победить на выборах. Также, по его мнению, в ходе предвыборной гонки СМИ резко изменят свое отношение к нему, «будут любить и просить не проигрывать».

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