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Клинцевич пошутил в ответ на заявление Трампа о победах в Сирии

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Президент США Дональд Трамп войдет в историю как американский лидер времен великих побед России в Сирии, заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Глава Соединенных Штатов во время еженедельного обращения к гражданам заявил, что военным силам коалиции во главе с США удалось занять почти 100% ранее подконтрольных боевикам территорий.

В свою очередь Франц Клинцевич отметил, что подобными заявлениями Дональд Трамп пытается присвоить себе имя победителя в борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии.

«Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость, и ответим по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот. Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии», — написал сенатор в социальной сети Facebook.

Ранее, 31 декабря, сенатор Алексей Пушков сообщил, что заявление Дональда Трампа о победах в Сирии имеет мало общего с фактами.

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