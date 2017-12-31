Прямой эфир

Трамп заявил о завоевании коалицией почти 100% территорий боевиков

0
Фото: REUTERS/Mike Segar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что международной коалиции во главе с Соединенными Штатами удалось отвоевать почти 100% территорий в Сирии и Ираке у террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом он сказал в ходе еженедельного обращения к американцам.

«Мы добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой ИГ. На сегодняшний день коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100% территорий, прежде контролируемых этими подлыми террористами в Ираке и Сирии», — цитирует американского лидера ТАСС.

6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ. В этот же день Трамп также сообщил об освобождении Сирии и Ирака от террористов, но силами коалиции во главе с США.

11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. 12 декабря глава американского государства заявил, что США «победили в Сирии, победили в Ираке».

28 декабря Трамп назвал своей заслугой сокращение территории ИГ в Сирии и Ираке в девять раз. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США
Более 100 жертв террористов обнаружены в массовом захоронении в окрестностях Ракки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017