Трамп заявил о завоевании коалицией почти 100% территорий боевиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что международной коалиции во главе с Соединенными Штатами удалось отвоевать почти 100% территорий в Сирии и Ираке у террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом он сказал в ходе еженедельного обращения к американцам.

«Мы добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой ИГ. На сегодняшний день коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100% территорий, прежде контролируемых этими подлыми террористами в Ираке и Сирии», — цитирует американского лидера ТАСС.

6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ. В этот же день Трамп также сообщил об освобождении Сирии и Ирака от террористов, но силами коалиции во главе с США.

11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. 12 декабря глава американского государства заявил, что США «победили в Сирии, победили в Ираке».

28 декабря Трамп назвал своей заслугой сокращение территории ИГ в Сирии и Ираке в девять раз.