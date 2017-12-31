Более 100 жертв террористов обнаружены в массовом захоронении в окрестностях Ракки

Останки как минимум 115 человек, ставших жертвами массовых расправ террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), были обнаружены в районе сирийской Ракки.

Информацию об этом распространило агентство САНА в субботу, 30 декабря.

Трупы доставлены в военный госпиталь для проведения экспертизы и установления личностей погибших, сообщает ТАСС.

Очевидцы говорят, что пока найдены две траншеи с телами, среди которых есть и военнопленные, и гражданские лица.

31 октября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что при освобождении сирийской Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» погибли один американский солдат и более 600 курдских бойцов.