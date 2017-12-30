Сирийские бойцы показали запись бегства боевиков из Ракки

Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) показали запись бегства боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) из Ракки.

Всего из города, как сообщается на сайте RT, уехали около трех тысяч человек: террористы с семьями и детьми. По словам военнослужащих СДС, террористы направлялись в Дейр-эз-Зор. Эксперты полагают, что видео доказывает то, что скрыться террористам позволили войска США.

Накануне сообщалось, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ, забрав их из сирийской провинции Дейр-эз-Зор и высадив в провинции Хасаке. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эвакуацию лидеров боевиков ИГ вертолетами США из сирийской провинции Дейр-эз-Зор спасением от полного уничтожения.