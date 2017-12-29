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Клинцевич объяснил эвакуацию лидеров боевиков ИГ вертолетами США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook назвал эвакуацию лидеров боевиков ИГ вертолетами США из сирийской провинции Дейр-эз-Зор спасением от полного уничтожения. По мнению сенатора, американские военные будут использовать экстремистов для продолжения борьбы с правительственной армией Сирии.

Государственное сирийское агентство SANA распространило сообщение, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ (группировка запрещена в РФ) 29 декабря. Отмечалось, что несколько вертолетов взлетели на севере Дейр-эз-Зора и провели посадку недалеко от города Хасеке. Агентство указывает, что террористы сбежали к Сирийским демократическим силам, которых поддерживает международная коалиция, возглавляемая США.

«Если называть вещи своими именами, это никакая не эвакуация — эвакуируют людей, попавших в беду. В данном случае американские военные спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения и отнюдь не из соображений гуманности. Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственными войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США», — сказал Клинцевич.

Как отметил сенатор, европейские страны, входящие в международную коалицию, закрывают глаза на прямое подтверждение тесного сотрудничества США с боевиками ИГ. 

«Еще одно подтверждение тесного сотрудничества боевиков ИГ и международной коалиции, возглавляемой США. Хочу специально обратить внимание: подобные действия не могут не бросать тень и на европейские страны, входящие в эту коалицию. Осталось только определить: они действительно не в курсе того, что делает их «старший брат» или просто закрывают на это глаза», — сказал Клинцевич.

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