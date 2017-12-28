Клинцевич заявил о причастности США к удару боевиков по базе Хмеймим

Ракетная атака террористов авиабазы Хмеймим была невозможна без участия США, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом сенатор написал на своей странице в соцсети Facebook.

Политик отметил, что в этом случае «всё равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете». Клинцевич добавил, что боевиков нет на территориях, контролируемых властями Сирии. А поскольку международная коалиция заявила о разгроме террористов, то в Сирии боевики «отсутствуют в принципе», отметил сенатор.

Клинцевич обратил внимание, что не утверждает, «что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии». «В то же время очень даже вероятно, что речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила,что атака боевиков на российскую базу Хмеймим в Сирии является «срежиссированной провокацией».