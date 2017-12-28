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В Москве назвали провокацией атаку боевиков на российскую базу Хмеймим

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Атака боевиков на российскую базу Хмеймим в Сирии является «срежессированной провокацией». Такое мнение в четверг, 28 декабря, во время брифинга высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве, конечно, с озабоченностью восприняли эту провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность», — приводит слова дипломата «Интерфакс».

Вечером 27 декабря в СМИ появилась информация о том, что ЗРПК «Панцирь-С1 перехватил две ракеты, которые были выпущены боевиками по авиабазе Хмеймим. Еще одна ракета до места назначения не долетела.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома в этой стране террористической организации ИГ (запрещена в РФ). При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

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