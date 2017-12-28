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Лавров напомнил, что в Сирию США не приглашали

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийское правительство не приглашало американских военных на свою территорию. Поэтому США и международная коалиция должны будут покинуть Сирию после полной ликвидации террористов на территории арабской республики.

Дипломат отметил, что США и их союзники не получали санкции Совбеза ООН на действия в Сирии, сообщает «Интерфакс».

«Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности», — цитирует главу российского МИДа «Федеральное агентство новостей».

Сергей Лавров заявил ранее, что главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ. — Ред.)

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