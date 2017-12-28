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Система «Панцирь-С1» отразила на базе Хмеймим ракетную атаку боевиков

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Неожиданную атаку боевиков успешно отразил в Сирии зенитный комплекс «Панцирь-С1», осуществляющий боевое прикрытие авиабазы Хмеймим. Российские ПВО уничтожили две ракеты, выпущенные террористами по авиабазе.

Третья выпущенная боевиками ракета взорвалась возле города Джабла, не достигнув цели .

Предположительно, группа боевиков, выпустивших залп, могла находиться в провинции Идлиб, отмечает телеканал «360». Террористы применили реактивные системы залпового огня. Военная авиация изучает местность, откуда была проведена воздушная атака, пишет «Газета.ру».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака боевиков на российскую базу Хмеймим в Сирии является «срежиссированной провокацией».

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