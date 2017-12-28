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Путин заявил о решающей роли России при разгроме террористов в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна внесла решающий вклад в разгром террористов в Сирии. 

Глава государства назвал террористов «преступной силой, бросившей вызов всей цивилизации», и отметил роль российских военнослужащих в их уничтожении.  

«Память о наших героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с международным терроризмом, с другими угрозами в нашей стране», — сказал российский лидер на церемонии вручения наград военнослужащим.

Путин отметил, что террористическая угроза «стремилась превратить Сирию в сопредельное государство-плацдарм для глобальной агрессии, целью которой является и являлась наша страна».

Ранее, 28 декабря, президент уточнил число участвовавших в операции в Сирии российских военных, их оказалось более 48 тыс. человек.

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