Путин уточнил число участовавших в операции в Сирии российских военных

Более 48 тыс. российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии за два года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что каждый российский военный в Сирии действовал мужественно и решительно. Путин также заверил, что семьям погибших военнослужащих будет оказываться постоянная поддержка. По его словам, армия РФ внесла решающий вклад в разгром террористических группировок в Сирии.

Портал iz.ru писал о заявлении Путина о том, что российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии являются важным фактором защиты национальных интересов РФ.