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Путин назвал базы в Сирии важным фактором защиты национальных интересов РФ

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии являются важным фактором защиты национальных интересов РФ.

Об этом глава государства заявил во время вручения государственных наград военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии. Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля.

«На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений», — сказал Путин.

Совет Федерации на заседании 26 декабря ратифицировал соглашение с Сирией, предусматривающее расширение нынешнего материально-технического пункта в сирийском Тартусe до полноценной военно-морской базы.

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