Путин назвал базы в Сирии важным фактором защиты национальных интересов РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии являются важным фактором защиты национальных интересов РФ.

Об этом глава государства заявил во время вручения государственных наград военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии. Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля.

«На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений», — сказал Путин.

Совет Федерации на заседании 26 декабря ратифицировал соглашение с Сирией, предусматривающее расширение нынешнего материально-технического пункта в сирийском Тартусe до полноценной военно-морской базы.