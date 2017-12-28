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Путин поручил ФСБ не брать террористов в плен в случае угрозы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.  

Такое поручение российского лидера было дано после взрыва, который произошел вечером в среду, 27 декабря, в петербургском супермаркете.

«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — заявил глава государства на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии.

По данным правоохранителей, 27 декабря в магазине сработало самодельное взрывное устройство. Власти Петербурга заявили, что в результате инцидента пострадали 13 человек, из них пятеро остаются в стационарах. 

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