Власти Петербурга уточнили количество пострадавших при взрыве в супермаркете

При взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток», который произошел вечером в среду, 27 декабря, в общей сложности пострадали 13 человек. Об этом на своей странице в Twitter написала вице-губернатор Анна Митянина.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек.

По информации правоохранителей, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».