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Четыре человека обратились за медпомощью после хлопка в супермаркете

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Фото: телеканал «78»
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Четыре человека обратились за медицинской помощью после хлопка, произошедшего в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Ранее СМИ сообщили о перестрелке и взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. По предварительным данным, в результате хлопка могли пострадать от 8 до 10 человек. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Телеканал РЕН ТВ, передает, что взрыв произошел в камере хранения.

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