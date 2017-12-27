Четыре человека обратились за медпомощью после хлопка в супермаркете

Четыре человека обратились за медицинской помощью после хлопка, произошедшего в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Ранее СМИ сообщили о перестрелке и взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. По предварительным данным, в результате хлопка могли пострадать от 8 до 10 человек. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Телеканал РЕН ТВ, передает, что взрыв произошел в камере хранения.