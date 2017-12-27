На Кипре произошел второй за неделю взрыв

Второй за неделю взрыв произошел в Республике Кипр. Инцидент произошел в одном из жилых кварталов города Пафос, передает ТАСС.

По данным газета «Сайпрус мейл», самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник был взорван автомобиль матери мэра города Федонаса Федоноса. В результате взрыва никто не пострадал.

Ранее взрыв прогремел в городе Лимасоле. Самодельное взрывное устройство было заложено у входа в здание.