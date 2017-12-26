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Взрыв произошел на нефтепроводе в Ливии

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Фото: Global Look Prees/Aziz Karimov
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Взрыв произошел на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр. Об этом передает портал Akhbar Libya.

Сообщается, что нефтепровод принадлежит нефтяной компании Al-Waha. Пресс-служба действующей в районе группировки Мардаа заявила, что взрыв мог быть терактом. Отмечается, что в настоящее время связь с работавшими на месте инженерами потеряна.

Портал iz.ru писал о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел 25 декабря у входа в здание разведслужбы в Кабуле. Жертвами теракта стали не менее восьми человек, двое получили ранения.

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