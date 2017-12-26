При взрыве фейерверков на Кубе пострадали 39 человек

На кубинском фестивале в городе Ремедиос произошел взрыв фейерверков, в результате чего пострадали 39 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Инцидент случился в ночь на 25 декабря в районе центрального парка. По предварительным данным, взрыв был вызван попавшей в мешки с фейерверками искрой. Находившиеся поблизости люди получили ожоги различной степени тяжести, все они госпитализированы. Среди потерпевших — шесть детей в возрасте от 11 до 15 лет. Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Министерство внутренних дел Кубы проводит расследование по факту случившегося.

25 декабря портал iz.ru писал о взрыве грузовика с пиротехникой в Мексике. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека.