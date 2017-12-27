СК сообщил о взрыве самодельной бомбы в петербургском супермаркете

В петербургском супермаркете «Перекресток» произошел взрыв самодельного устройства, начиненного поражающими элементами. Об этом заявили в СК, передает «Интерфакс».

Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте. В ведомстве отметили, что квалификация происшествия остается прежней: покушение на убийство.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, в Петербург были направлены лучшие следователи-криминалисты для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали от 8 до 10 человек.