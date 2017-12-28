Прямой эфир

Путин вручил звезду героя главкому ВКС Суровикину

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя Российской Федерации шести участникам контртеррористической операции в Сирии, в том числе главкому ВКС генерал-полковнику Сергею Суровикину.

Также звания Героя Российской Федерации удостоены контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов и ефрейтор Денис Портнягин, сообщает «РИА Новости».

В четверг глава государства в Кремле вручает государственные награды российским военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях.

На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России.

В ходе церемонии президент отметил, что в операции в Сирии за два года приняли участие более 48 тыс. российских военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о кардинальных изменениях армии РФ за время операции в Сирии
Путин назвал базы в Сирии важным фактором защиты национальных интересов РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017