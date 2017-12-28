Путин вручил звезду героя главкому ВКС Суровикину

Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя Российской Федерации шести участникам контртеррористической операции в Сирии, в том числе главкому ВКС генерал-полковнику Сергею Суровикину.

Также звания Героя Российской Федерации удостоены контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов и ефрейтор Денис Портнягин, сообщает «РИА Новости».

В четверг глава государства в Кремле вручает государственные награды российским военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях.

На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России.

В ходе церемонии президент отметил, что в операции в Сирии за два года приняли участие более 48 тыс. российских военных.