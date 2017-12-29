Военные вертолеты США эвакуировали лидеров боевиков ИГ из Дейр-эз-Зора

Государственное сирийское агентство SANA распространило сообщение, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ (группировка запрещена в РФ), забрав их из сирийской провинции Дейр-эз-Зор и высадив в провинции Хасаке

Эвакуация лидеров террористов прошла в ночь на 28 декабря, сообщает «РИА Новости». Отмечается, что несколько вертолетов взлетели на севере Дейр-эз-Зора и, пролетев на низкой высоте, провели посадку недалеко от города Хасеке. Агентство отмечает, что лидеры боевиков сбежали к Сирийским демократическим силам, которых поддерживает коалиция, возглавляемая США.

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ракетная атака террористов авиабазы Хмеймим была невозможна без участия США. Неожиданную атаку боевиков успешно отразил в Сирии зенитный комплекс «Панцирь-С1», осуществляющий боевое прикрытие авиабазы Хмеймим.