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Сирийские войска отвоевали у террористов семь селений на юге провинции Идлиб

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Фото: TASS/Le Pictorium/Barcroft Images
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Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения отвоевала у террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) семь селений на юге провинции Идлиб в ходе наступления.

Информацию об этом распространило агентство САНА в четверг, 28 декабря.

Наступление началось и на форпост боевиков в Атшане, где против правительственных войск кроме «Джебхат ан-Нусры» сражаются так называемая Сирийская свободная армия и исламистская группировка «Ахрар аш-Шам», сообщает ТАСС.

25 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что борьбу с терроризмом в Сирии Россия готова продолжить даже после вывода войск, о котором он объявил 11 декабря.

Лидер российского государства добавил, что широкого применения российских Вооруженных сил в республике не потребуется, но можно действовать точечно.

 

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