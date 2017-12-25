Путин рассказал о продолжении борьбы России с терроризмом в Сирии

Борьбу с терроризмом в Сирии Россия готова продолжить в случае необходимости. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководством Совета Федерации. Лидер российского государства добавил, что широкого применения российских вооруженных сил в республике не потребуется, но можно действовать точечно.

«Такого широкого применения ВС РФ в Сирии больше не требуется, хотя два пункта базирования остаются», — напомнил он.

«Если потребуется, точечно будем работать, но уже не так, как раньше», — указал президент РФ, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее в понедельник Владимир Путин напомнил, что РФ, несмотря на все ограничения Запада, открыта к сотрудничеству с другими государствами, сообщал портал iz.ru.