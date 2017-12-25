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Путин напомнил о готовности России к сотрудничеству со всеми странами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин напомнил, что РФ, несмотря на все ограничения, открыта к сотрудничеству с другими государствами.

Об этом лидер российского государства заявил во время встречи с руководством Государственной думы и Совета Федерации.

«Несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, эти контакты продолжаются», — приводит слова президента «Федеральное агентство новостей». Москва не собирается ограничивать контакты с другими странами и будет работать со всеми, кто хочет сотрудничества с РФ, указал Путин.

Портал iz.ru сообщил, что ранее в понедельник Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане деградировала после сокращения американского военного контингента.

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