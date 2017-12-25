Президент призвал парламент «решать сущностные задачи жизни страны»

Президент России Владимир Путин обратился к членам парламента с призывом работать, а не увлекаться в преддверии выборов президента политической борьбой. Лидер государства отметил, что парламенту «нужно решать сущностные задачи жизни страны».

Правительство и палаты парламента не должны уходить в политическую борьбу на фоне грядущих в России президентских выборов, отметил президент.

«Нужно решать сущностные задачи жизни страны, обеспечить принятие законодательных норм, которых страна ждет, в которых нуждается», — сказал Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания.

«Прошу не уходить с головой в политическую борьбу», — обратился к парламентариям президент. Портал iz.ru сообщил, что ранее в понедельник Путин заявил, что закон об иноагентах в РФ должен быть усовершенствован.