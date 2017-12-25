Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон об иноагентах

Закон об иноагентах в РФ должен быть усовершенствован. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания, передает «РИА Новости».

Президент также подчеркнул, что закон создавался для исключения вмешательства в российскою внутриполитическую жизни извне.

«Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании. Но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение тех задач, ради которых создавался. А именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую либо через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны. Вот, собственно, в этом весь смысл был», — сказал Путин.

Поправки к закону о СМИ-иноагентах были внесены в Госдуму 19 декабря. Согласно документам средство массовой информации, подпадающее под закон, должно в течение месяца создать российское юридическое лицо, через которое будут распространяться материалы.

В Совфеде подчеркнули, что данный законопроект не коснется блогеров, которые размещают рекламу международных компаний.

Как сообщал iz.ru, 5 декабря Минюст России включил в реестр иноагентов девять СМИ США. В него вошли «Голос Америки», «Радио Свобода» и ряд других медиа, имеющих американское финансирование.