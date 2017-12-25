Путин выступил против территориальных схем утилизации отходов без участия граждан

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости разработки территориальных схем утилизации отходов без учета мнения граждан страны. Об этом он сообщил на встрече с руководством палат Федерального собрания.

«Это сложный процесс — согласовать с людьми вот эту территориальную схему, но единственно правильный. Только тогда это будет воспринято нормально и функционировать нормально», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава государства предложил рассмотреть возможность введения утилизационного сбора в области производства бытовой техники.

«Что касается крупных отходов — телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники, — надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя. Но тем не менее у нас существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке этих машин», — пояснил глава государства.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов сообщил, что нижняя палата парламента рассматривает возможность прописать отдельной статьей в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» необходимость согласовывать инфраструктуру утилизации мусора в граничащих друг с другом регионах России.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской «Известиям», для введения в России системы раздельного сбора мусора потребуется от 10 до 15 лет.