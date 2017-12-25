Прямой эфир

Путин произвел ряд кадровых назначений

0
Фото: ТАСС/Никольский Алексей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, подписал указ о назначении Алексея Гордеева, занимавшего пост губернатора Воронежской области, новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Одновременно глава государства освободил Гордеева от должности главы региона. Исполняющим обязанности воронежского губернатора назначен Александр Гусев, ранее являвшийся главой городского округа город Воронеж.

Прежний полпред президента в ЦФО Александр Беглов теперь станет полномочным главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Николай Цуканов, занимавший данный пост, назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цуканов назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления
Путин назначил Гордеева новым полпредом президента в ЦФО
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017