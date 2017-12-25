Путин произвел ряд кадровых назначений

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, подписал указ о назначении Алексея Гордеева, занимавшего пост губернатора Воронежской области, новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Одновременно глава государства освободил Гордеева от должности главы региона. Исполняющим обязанности воронежского губернатора назначен Александр Гусев, ранее являвшийся главой городского округа город Воронеж.

Прежний полпред президента в ЦФО Александр Беглов теперь станет полномочным главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Николай Цуканов, занимавший данный пост, назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.