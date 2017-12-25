Путин рассказал о появлении ИГ в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане деградировала после сокращения американского военного контингента. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководством палат Федерального собрания.

Талибы обосновались на границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, добавил президент России. Кроме того, боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.) появились в Афганистане и это настораживает, указал Путин, отмечает «РИА Новости».

Ранее в понедельник Путин заявил, что закон об иноагентах в РФ должен быть усовершенствован, сообщил портал iz.ru.