Прямой эфир

Путин рассказал о появлении ИГ в Афганистане

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане деградировала после сокращения американского военного контингента. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководством палат Федерального собрания.

Талибы обосновались на границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, добавил президент России. Кроме того, боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.) появились в Афганистане и это настораживает, указал Путин, отмечает «РИА  Новости».

Ранее в понедельник Путин заявил, что закон об иноагентах в РФ должен быть усовершенствован, сообщил портал iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидеры РФ и Туркменистана обсудили взаимодействие в рамках СНГ
Путин произвел ряд кадровых назначений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017