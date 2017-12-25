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Путин предложил продлить срок амнистии капитала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала и освобождение бизнесменов, переводящих свои фирмы в Россию из-за рубежа, от выплаты 13-процентного налога. Такие предложения он озвучил на встрече с парламентариями, сообщает «РИА Новости».

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а, наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — сказал президент.

«Второе — освободить представителей бизнеса, которые закрывают его (свой бизнес) за границей и переводят в РФ, от выплаты 13-процентного налога», — добавил он.

По словам Путина, данная мера послужит дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию.

21 декабря Путин сообщил, что в 2018 году страна начнет выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капитала в страну. Кроме того, в РФ также будет усовершенствован правовой режим контролируемых иностранных компаний. 

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