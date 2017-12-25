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Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок

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Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок. Президент принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Гусев. До этого Гусев занимал должность главы городского округа в Воронеже. Теперь уже экс-губернатор Алексей Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Ранее им был Александр Беглов, который теперь занял такую же позицию в Северо-Западном федеральном округе. Ее освободил Николай Цуканов, назначенный помощником президента. Цуканов будет курировать вопросы местного самоуправления.

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