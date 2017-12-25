Путин назначил Гордеева новым полпредом президента в ЦФО
Глава России Владимир Путин назначил бывшего воронежского губернатора Алексея Гордеева новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).
Ранее занимавший эту должность Александр Беглов назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщает пресс-служба Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания, отметили в пресс-службе Кремля.
Ранее 25 декабря Путин принял отставку по собственному желанию Гордеева и назначил врио главы региона мэра Воронежа Александра Гусева.