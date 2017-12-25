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Путин назначил Гордеева новым полпредом президента в ЦФО

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Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб
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Глава России Владимир Путин назначил бывшего воронежского губернатора Алексея Гордеева новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Ранее занимавший эту должность Александр Беглов назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщает пресс-служба Кремля. 

Указ вступает в силу со дня его подписания, отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее 25 декабря Путин принял отставку по собственному желанию Гордеева и назначил врио главы региона мэра Воронежа Александра Гусева.

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