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Путин освободил от должности губернатора Воронежской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Александр Гусев. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области», — говорится в тексте указа.

Президент принял отставку Гордеева по собственному желанию. Кроме того, Владимир Путин провел рабочую встречу Александром Гусевым, на которой сообщил о его назначении врио губернатора региона.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о продолжении плановой ротации губернаторов в 2018 году.

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России, последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака. Портал iz.ru сообщал, что экс-губернаторов, ушедших в отставку по итогам выборов 10 сентября, могут устроить на работу в полпредства, подобрать им кресло сенатора или найти должность в госкомпаниях. 

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