Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с перспективным двигателем «изделие 177». Об этом 22 декабря сообщили в госкорпорации «Ростех».
«В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16 000 кгс. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели», — отметили в Telegram-канале «Ростеха».
В госкорпорации добавили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) реализует программу по расширению производственных мощностей. Это позволит увеличить объемы поставок Су-57 в войска, а также предлагать экспортную модификацию истребителя зарубежным заказчикам.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев 19 ноября заявил, что в России нет проблем в техобслуживании самолетов, поскольку страна обеспечивает себя комплектующими для авиации. Он отметил, что летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно, потому что они полностью сертифицированы, как и комплектующие воздушных судов.
Также в августе глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что компания в 2026 году начнет серийное производство российских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 для гражданских нужд. Кроме того, до конца 2026 года будут завершены сертификационные полеты, после чего начнется серийное производство отечественных самолетов.
