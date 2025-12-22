Реклама
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе

Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москве ожидается морозная погода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
На текущей неделе в Москве ожидается резкая смена погоды с переходом к морозной и снежной. Уже во второй половине дня в понедельник в столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет снег и понижение температуры. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«К вечеру столбик термометра опустится до –5 градусов, на дорогах ожидается гололедица. Похолодание будет сопровождаться усилением западного ветра, порывы которого в отдельных районах могут достигать 12–14 метров в секунду. В сочетании с высокой влажностью это создаст ощущение сильного холода», — уточнила она.

Во вторник сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Ночные температуры в регионе составят –12…–15 градусов, днем в Москве будет около –10. Ветер останется плотным, северо-восточным, а температура воздуха окажется существенно ниже климатической нормы — примерно на 3–5 градусов.

Самым холодным днем недели, по словам Поздняковой, станет среда, 24 декабря. Ночью температура в столице может опуститься до –12…–15 градусов. Днем похолодание несколько смягчится из-за смены ветра на северо-западный, и температура поднимется до –7…–8 градусов. В дальнейшем погоду будет определять периферия антициклона, атмосферное давление начнет расти. В четверг, 25 декабря, местами возможны осадки в виде снега, ночь останется морозной — –5…–10, но днем температура существенно повысится до –1…–6 градусов.

К концу рабочей недели потепление продолжится: в дневные часы температура вновь достигнет нулевой отметки и слабо положительных значений до +1 градуса. Эта относительно теплая погода сохранится и в субботу, 27 декабря, когда преобладающая температура в течение суток будет колебаться в пределах от –1 до –6 градусов.

Нежные дни: встретит ли Россия Новый год со снегом
Весь декабрь центральную часть страны ждут скачки температуры

19 декабря Позднякова сообщила, что предпоследние декабрьские выходные дни стали последними теплыми днями месяца. По ее словам, с 23 декабря начнется адвекция холодного воздуха, что приведет к резкому понижению температуры в течение суток.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

