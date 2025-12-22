Реклама
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами

Песков: когда Дмитриев вернется в Москву, он доложит президенту
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит в Россию из США. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дмитриев должен в Москву прилететь, путь неблизкий. Когда прилетит, он доложит президенту», — сказал Песков.

Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию украинского кризиса.

Кризисное направление: Киев теряет позиции на фоне ослабления поддержки
Как продвигается процесс мирного урегулирования после встреч в Майами

Спецпредставитель РФ в тот же день рассказал журналистам о конструктивном проведении переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

Уиткофф 21 декабря также сообщил, что встреча в Майами прошла конструктивно и продуктивно. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов, и развитие экономики.

