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Цуканов назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Николай Цуканов назначен на должность помощника президента по вопроса местного самоуправления. Соответствующий указ в понедельник, 25 декабря, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», — говорится в приказе.

С 28 июля 2016 года Цуканов занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. До назначения на эту должность он был губернатором Калининградской области.

Портал iz.ru писал о том, что Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Александр Гусев.

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