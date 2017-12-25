Цуканов назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления

Николай Цуканов назначен на должность помощника президента по вопроса местного самоуправления. Соответствующий указ в понедельник, 25 декабря, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», — говорится в приказе.

С 28 июля 2016 года Цуканов занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. До назначения на эту должность он был губернатором Калининградской области.

Портал iz.ru писал о том, что Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Александр Гусев.