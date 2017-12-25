Президент усиливает полпредства кадрами

Президент РФ Владимир Путин назначил новых полпредов в двух федеральных округах и сменил главу Воронежской области. Согласно указам главы государства, на пост помощника президента по местному самоуправлению назначен теперь уже бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов. Эту должность занял Александр Беглов, возглавлявший до этого полпредство Центрального федерального округа (ЦФО). В свою очередь, новым полномочным представителем президента в ЦФО станет экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Регион вместо него в статусе временно исполняющего обязанности возглавит бывший мэр Воронежа Александр Гусев. Эксперты обращают внимание, что на новые должности назначены люди, имеющие опыт не только политического, но и хозяйственного и госуправления — это может означать начало активной работы по развитию экономики субъектов. Кроме того, для каждого из назначенных перестановки могут быть связаны с поствыборными перспективами.

Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Воронежа Александром Гусевым, в ходе которой сообщил ему о новом назначении — на должность врио главы Воронежской области. Александр Гусев займет место Алексея Гордеева, который, согласно указу президента, становится главой полпредства в ЦФО. Ранее возглавлявший его Николай Цуканов, в свою очередь, перейдет на должность помощника главы государства, он будет курировать вопросы местного самоуправления. Ранее помощника с таким функционалом у президента не было.

Эксперты полагают, что назначения говорят о желании усилить роль полпредств и решить ряд политических и экономических задач.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что опыт Дальневосточного федерального округа может распространиться и на другие полпредства, поскольку они начнут заниматься развитием экономики субъектов.

— Крайне важно, что руководителями полпредств становятся люди, которые имеют опыт не только политического управления, но и работы в госуправлении и экономике. Гордеев достаточно успешно работал министром сельского хозяйства, при нем были запущены программы, которые дали хороший результат. Когда говорят о возможной новой роли полпредов, надо учитывать опыт Дальнего Востока, где полпредство имеет дополнительные возможности влияния на экономику. То есть не только координирует деятельность федеральных структур на региональном уровне, но еще занимается и развитием экономики в округе, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, опыт ДФО показывает, что полпредства могут содействовать привлечению инвестиций и продуктивно взаимодействовать с федеральным правительством в части разработки и согласовывания программы развития территорий.

— Опыт руководства Минсельхозом также крайне важен и востребован в масштабе округа. Для ЦФО аграрный сектор имеет большое значение. Этот аспект имеет не только важную экономическую, но и социальную составляющую, поскольку примерно треть населения округа занято в сельском хозяйстве, — подчеркнул эксперт. — Что касается исполняющего обязанности, то здесь можно говорить о преемственности, так как новый и.о. — один из ключевых членов команды Гордеева.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что перестановка была ожидаемая и в целом — в отличие от прежних ротаций в корпусе полпредов — это сигнал о том, что статус полпредств не падает.

— Исторически СЗФО и ЦФО не беспроблемные. А тактические задачи сейчас — это в первую очередь проведение избирательной кампании. Перед Александром Бегловым также может стоять задача политического обеспечения перестановок в администрации Санкт-Петербурга в течение ближайшего года, — заявил «Известиям» эксперт.

Политтехнолог Григорий Казанков считает, что подобная ротация вызвана необходимостью кадрового усиления полпредств. Он отметил, что, с одной стороны, экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов освобождает место полпреда, а с другой — бывший глава Воронежской области Гордеев приступает к руководству ЦФО. Но достаточно посмотреть на результаты двух регионов в экономическом и социальном развитии, подчеркнул эксперт: если Воронежская область сделала шаги вперед в этом направлении, то проблемы, например, Калининградской области при передаче региона не были решены.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов обратил внимание на введение должности помощника президента по местному самоуправлению. По словам эксперта, запрос на ее появление в России есть исторически — такое «специальное отслеживание местного управления на федеральном уровне» сейчас необходимо.

— И не исключено, что это может быть связано с курсом на легитимность и общую управляемость регионов в период выборов. А Цуканов, который на эту должность назначен, имеет опыт работы муниципального деятеля. Также востребован в новой роли будет и Гордеев. Его переназначение не надо воспринимать как отставку — это скорее перемещение по горизонтали, — считает политолог.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что ротации среди полпредов вызваны не столько подготовкой к выборам президента, сколько перестановками в элитах с прицелом на поствыборную перспективу.

— Уход Цуканова, которого трудно назвать аппаратным тяжеловесом, закономерен, но у него есть возможность проявить себя на посту помощника президента, поскольку тема местного самоуправления сохраняет свою актуальность и ждет новых инициатив и решений. Беглов успешно проявил себя в ЦФО и получает политически не менее важный федеральный округ, имея потенциал и для того, чтобы стать губернатором его столицы. Гордеев же восстанавливает позиции и влияние на федеральном уровне и со временем может претендовать на пост в правительстве, — пояснил он «Известиям».

Таким образом, по мнению эксперта, закладываются основания для дальнейших ротаций в губернаторском корпусе и, возможно, в кабинете министров.