Путин заверил Асада в дальнейшем содействии по защите суверенитета САР

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президента Сирийской арабской республики (САР) Башара Асада отметил, что РФ и далее поддержит Сирию в защите государственного суверенитета.

Путин выразил «надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему». Президент РФ добавил, что победа на террористами и в целом нормализация ситуация в Сирии отвечает интересам мирового сообщества, в том числе стран ближневосточного региона. Москва поможет Сирии в продвижении политического урегулирования, заверил Путин Асада.

Ранее в субботу сообщалось, что Владимир Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим новым годом. Поздравления опубликованы в субботу, 30 декабря, на сайте Кремля.