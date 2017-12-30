Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим новым годом. Поздравления опубликованы в субботу, 30 декабря, на сайте Кремля.

Среди лидеров стран СНГ, получивших послания от Путина, были президент Азербайджана Ильхам Алиев, армянский лидер Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, казахский и киргизский лидеры Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков, глава Молдавии Игорь Додон, президенты Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Поздравления от российского лидера также получили его коллеги из Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов.

В числе южноамериканских лидеров, получивших послания от главы государства, оказались президенты Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Мишела Темера, лидер Венесуэлы Николас Мадуро

Кроме того, Путин адресовал поздравительные послания Папе Римскому Франциску, королеве Великобритании Елизавету II и премьер-министру страны Терезе Мэй, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, главе венгерского правительства Виктору Орбану, королю и королеве Испании Филиппу VI и Летиции, итальянским президенту и премьеру Серджо Маттарелле и Паоло Джентилони, правящему Князю Монако Альберту II, президенту Сербии Александру Вучичу, словенскому лидеру Боруту Пахору, президентам Фмнляндии и Чехии Саули Ниинистё и Милошу Земану, главе Франции Эммануэлю Макрону,

Также поздравительные телеграммы были направлены вьетнамскому президенту Чан Дай Куангу и генсеку ЦК Коммунистической Партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, индийским президенту и премьеру Раму Натху Ковиндуи и Нарендре Моди, председателю КНР Си Цзиньпину, корейскому лидеру Мун Чжэ Ину, прембер-министру Японии Синдзо Абэ.

Послания по случаю Нового года также отправили кубинскому лидеру Раулю Кастро, канадскому премьеру Джастину Трюдо, президенту США Дональду Трампу, и главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху.

Поздравления также были адресованы президенту Сирии Башару Асаду, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Южно-Африканской Республики Джейкобу Зуме.