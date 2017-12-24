Путин поздравил президента Азербайджана с 56-летием

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского президента Ильхама Алиева с днем рождения, назвав его настоящим другом России. В поздравлении Путин отметил личный вклад Алиева в развитие стратегического партнерства между двумя странами.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Под вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами», — приводит ТАСС текст поздравительного послания.

Российский президент выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и плодотворную совместную работу с Азербайджаном, пожелав Алиеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Азербайджанский президент отмечает 24 декабря свой 56-й день рождения.