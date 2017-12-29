Президент списал долги россиян по имущественным налогам

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым списываются имущественные долги россиян, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 года. Этим же документом списываются недоимки по налогам, пени и штрафы предпринимателей, накопившиеся к тому же времени.

21 декабря Госдума одобрила этот закон, он доступен на официальном портале нормативной и правовой информации. Согласно документу, будут списаны безнадежные к взысканию долги по налогу на землю, налогу на имущественному и транспортному налогу, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Владимир Путин озвучил идею налоговой амнистии на большой пресс-конференции.