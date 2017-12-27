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Медведев предложил пересмотреть налог на движимое имущество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о судьбе налога на движимое имущество. Об этом он заявил на заседании Госсовета.

«Упоминался здесь налог на движимое имущество, можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства», — приводит его слова ТАСС.

В ответ на жалобы о необходимости согласований с Роснедрами и Минкультуры, которые должен получать бизнес, Медведев заверил, что уже дал поручение изучить этот вопрос. По его мнению, от части согласований, где не идет речь о принципиальных вопросах, можно отказаться, поскольку это снижает эффективность усилий по развитию инвестклимата.

В ноябре 2016 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые перевели налог на движимое имущество для бизнеса в компетенцию региональных властей с 1 января 2018 года. Раньше он предусматривал льготы для предпринимателей при покупке оборудования, а теперь их могут давать только субъекты РФ по своему усмотрению.

Бизнесмены неоднократно выражали обеспокоенность из-за увеличения налоговой нагрузки, отмечая, что большинство регионов льготу вводить не планируют.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в октябре президент России Владимир Путин поручил Минфину проработать предложения о продлении льготы по налогу на движимое имущество, которая позволяла компаниям закупать оборудование. 

По мнению экспертов, продление льгот поможет компаниям справиться с серьезнейшим износом основных фондов.

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