Бизнесу дадут еще год на переоборудование

Президент Владимир Путин направил министру финансов Антону Силуанову поручение «проработать и доложить предложения» по инициативе бизнес-сообщества о продлении на год льготы по налогу на движимое имущество, которая позволяла компаниям закупать оборудование. «Известия» ознакомились с резолюцией президента. Как сообщили «Известиям» в Минфине, ведомство уже разработало соответствующий законопроект. Продление льготы позволит бизнесу решить вопрос с износом основных фондов, который по многим отраслям превышает 50%.

Бизнес-ассоциация малого и среднего бизнеса «Опора России» в середине сентября обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить льготу на год. 20 сентября глава государства написал на письме с этим предложением: «Силуанову А.Г. Проработать и доложить предложения», а в конце сентября Минфин подготовил законопроект, рассказали в ведомстве.

В ноябре 2016 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые перевели налог на движимое имущество для бизнеса в компетенцию региональных властей. Раньше он был в федеральном ведении и предусматривал льготы для предпринимателей, закупающих оборудование, что позволяло им активнее реализовывать инвестиционные планы. Теоретически региональные власти могут и сохранить льготы, но в субъектах, испытывающих проблемы с бюджетом, надеяться на это не приходилось. Это стало причиной обращения предпринимателей к президенту.

МЭР концептуально всегда высказывался за эту идею.

— Концептуально мы поддерживаем инициативу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как объяснял президент «Опоры» Александр Калинин, в момент начала роста экономики ни в коем случае нельзя отменять эти льготы. Их нужно сохранить, иначе колоссальная нагрузка ляжет на тех, кто вкладывал средства в станки, оборудование, машины. Они могли начать с 1 января 2018 года платить очень серьезные налоги.

Продление льгот поможет компаниям справиться с серьезнейшим износом основных фондов, надеются эксперты. По оценке главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, степень износа основных фондов в 2015–2016 годах увеличилась по всем видам экономической деятельности, кроме рыболовства и рыбоводства. По ее словам, степень износа основных фондов превысила 55% в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, здравоохранение, предоставление социальных услуг, транспорт и связь.

Как ранее объяснял «Известиям» источник, близкий к Минфину, в ведомстве опасались продления льготы, поскольку недобросовестные предприниматели продавали друг другу старое имущество и не платили налоги, поскольку закон признавал новым любое имущество, впервые поступающее на баланс. В итоге региональные бюджеты, и без того испытывающие сложности, начали стремительно терять доходы. Для их защиты Минфин добился передачи субъектам права самостоятельно определять размер льготы.

Однако в бизнес-сообществе считают, что «волков бояться — в лес не ходить».

— Есть простой способ предотвратить убийство — не выпускать людей из дома. Вообще всех утром не выпустить, — иронизирует член экспертного совета при правительстве, сопредседатель «Деловой России» Сергей Недорослев. — Если Минфин опасается, пусть тогда соберет совещание с МВД и СК РФ и скажет, что мы вводим новое правило, но опасаемся, что возможны случаи мошенничества. Не должны страдать миллионы добросовестных предпринимателей, у которых и в голове такая мысль не появится.

Он также считает, что одного года бизнесу на переоборудование не хватит.

— Обычно, чтобы сформировать заказ на станки, нужно минимум полгода, чтобы техническое задание отработать, потом отрабатывается всё, а срок изготовления и поставки станка — от 9 до 12 месяцев. Поэтому получается, исходя из этой простой математики, два года, — оценил Сергей Недорослев.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович решение продлить льготу приветствует, однако также отмечает, что года — мало.

— Одного года продления льготы недостаточно. Бизнесу лучше, чтобы вообще этот налог не принимали. Для него это будет удар. Впрочем, у нас бизнесмены — самые предприимчивые в мире, поэтому увеличат стоимость продукции и возложат этот налог на конечного потребителя, — опасается он.

Пополнение основных фондов поможет в первую очередь тем отраслям, которые зависимы от импортного оборудования, уточнил он. Прежде всего это машиностроительные предприятия.