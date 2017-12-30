Путин поздравил Эрдогана и Асада с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и сирийскому лидеру Башару Асаду.

В своем поздравлении Эрдогану глава российского государства отметил, что в уходящем году удалось заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества.

По словам Путина, тесное взаимодействие РФ и Турции «позволило поставить надежный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке», передает пресс-служба Кремля.

В адресованном Асаду поздравлении Путин заявил, что России будет и далее оказывать всяческое содействие Сирии «в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности».

Российский лидер выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему.

Путин подчеркнул, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока.

Ранее 30 декабря сообщалось, что Путин поздравил с Новым годом и Рождеством президента США Дональда Трампа.