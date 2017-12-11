Асад и Путин поблагодарили российских летчиков в Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад поблагодарили летчиков ВКС РФ за службу.

Об этом главы государств заявили во время встречи с российскими военнослужащими на стоянке боевых самолетов российской авиабазы Хмеймим.

«Огромное вам спасибо!» — цитирует ТАСС президента Сирии.

При этом Путин поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.

В свою очередь во время обсуждения выполнения боевых задач летчики отметили высокую надежность российской боевой техники.

ВКС РФ начали операцию по борьбе с террористами в Сирии в сентябре 2015 года. По данным начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, с момента начала операции в Сирии ВКС РФ совершили более 28 тыс. боевых вылетов, нанеся около 90 тыс. авиаударов.

В результате успешных действий ВКС были разгромлены крупные бандформирования ИГ в районах Хамы и Хомса, полностью очищена от террористов провинция Латакия. Под правительственный контроль возвращены нефтяные и газовые поля «Джизель», «Шаер», «Хаян», «Магара» и «Арак».

7 декабря Генштаб ВС РФ рассказал о результатах последних операций сирийских правительственных войск по уничтожению мест дислокации боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) при поддержке российской авиации. По данным российских военных, с начала декабря было уничтожено более 550 террористов, в том числе около 130 смертников.