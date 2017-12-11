Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом на базе Хмеймим

Президент России Владимир Путин 11 декабря провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом на российской аваиабазе Хмеймим.

Лидеры двух стран обсудили боевую работу летчиков, победу над террористами ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) и двусторонние отношения.

Башар Асад выразил благодарность ВКС РФ и поздравил летчиков с наступающим Новым годом.

«Все время летчики в воздухе. Огромное вам спасибо!» — сказал президент Сирии.

В свою очередь российский лидер выразил надежду, что вскоре удастся запустить работу сирийского конгресса и наладить мирную жизнь в республике.

«Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном и Турцией, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить мирную жизнь, политический процесс [в Сирии]. Надеюсь, нам удастся запустить работу конгресса народов Сирии, поговорю об этом с президентами Египта и Турции», –– сказал Путин.

Также президент РФ высоко оценил результаты борьбы с террористами и объявил о выводе российских войск из Сирии.

«Это действительно значимый результат нашей совместной работы. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ. -Ред.), чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира. <...> Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — сказал Путин.

После посещения авиабазы Хмеймим президент России прибыл с визитом в Египет.