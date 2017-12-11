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Путин назвал высокой боеспособность армии и флота России

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Президент РФ Владимир Путин назвал «растущей» мощь и боеспособность армии и флота России.

Об этом глава России заявил во время своего визита на авиабазу Хмеймим в Сирии.

«Летчики, моряки, силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата», — цитирует Путина «РИА Новости».

По его словам, Вооруженные силы РФ и предприятия ОПК показали растущую мощь российской армии и флота, а части и соединения продемонстрировали высокую боеспособность.

8 декабря Минобороны сообщило, что российская военная авиация совершила за неделю порядка 550 боевых вылетов и нанесла более 1,3 тыс. ударов по объектам террористических группировок на территории Сирии.

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